Talous

OP-ryhmä aloittaa yt-neuvottelut – 250 työpaikkaa irtisanomisuhan alla

Op-ryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

aloittaa yhteistoimintaneuvottelut yrityspankki ja vakuutus -liiketoimintayksiköissään. Yksiköissä työskentelee 3000 henkeä.Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että alustavan arvion mukaan 250 henkilöä irtisanotaan. Op-ryhmän mukaan neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa, elleivät osapuolet sovi neuvottelujen päättämisestä aiemmin. Neuvottelut alkavat ensi maanantaina.Op-ryhmä kertoo tiedotteessaan, että irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille pyritään tarjoamaan uusia tehtäviä yhtiöstä.Neuvotteluiden taustalla on yhtiön ”ketterän työskentelymallin” käyttöönotto yrityspankki ja vakuutus -liiketoimintayksiköissä. Malli on otettu jo aiemmin käyttöön osassa yhtiön muita liiketoimintoja.”Tavoitteemme on siirtyä vaiheittain koko keskusyhteisössä ketterään toimintamalliin, jossa puramme hierarkiatasoja, tuemme tiimien itseohjautuvuutta sekä varmistamme toimintamme sääntelynmukaisuutta. Uskomme, että uusi toimintapa tuo myös kulusäästöjä”, kertoo OP Ryhmän henkilöstöjohtajatiedotteessa.