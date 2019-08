Talous

Nollakorkojen maailma sai suur­sijoittajat muuttamaan suuntaa – Mitä pien­sijoittaja voi tehdä?

Onkohan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkosijoitukset

Korkosijoitukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt korot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä piensijoittaja?

Osakkeet

Kun

Maantieteellisesti

Entä piensijoittaja?

Kiinteistöt

Ilmarinen

Entä piensijoittaja?

Käteinen

Miksi

Entä piensijoittaja?

Raaka-aineet

Suomalaiset

Hedge-rahastot

Niin

Entä piensijoittaja?

Pääomasijoitukset

Yksi

Entä piensijoittaja?

Muut rahastot

Piensijoittajien