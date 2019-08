Pakeneeko raha Hongkongista? Ihmiset tekevät varasuunnitelmia samaan tapaan kuin alueen siirtyessä Kiinalle 22 vuotta sitten, sanoo Nordean pääekonomisti

Talous

Pakeneeko raha Hongkongista? Ihmiset tekevät varasuunnitelmia samaan tapaan kuin alueen siirtyessä Kiinalle 22

Neljällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hongkongilaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tekosaarella Malesian eteläkärjessä siintää sadan miljoonan Yhdysvaltain dollarin rakennushanke: kokonainen kaupunki, Forest City. Sen Hongkongin-myyntikonttorissa on tänä kesänä tehty vilkasta kauppaa.Kodikkaita pilvenpiirtäjiä, townhouseja, biometriset turvajärjestelyt, virtuaalinen kirjasto, rantoja, puistoja, kauppakeskuksia ja alle tunnin ajomatka Singaporen bisneskortteleihin.700 000 asukkaan aasialainen asumisunelma on yksi kohteista, joita hongkongilaiset ovat alkaneet silmäillä sijoituspaikaksi itselleen ja rahoilleen siltä varalta, että kesän levottomuudet päättyisivät huonosti.tekevät nyt varasuunnitelmia. Monella on plan B, sanoo Nordean pääekonomisti ja Aasian asiantuntija Tuuli Koivu https://www.hs.fi/haku/?query=tuuli+koivu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esimerkiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko

Jalokivikauppiaat

Poliittisten