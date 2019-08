Talous

Suomalaispoliitikot vaativat brasilialaista naudanlihaa boikottiin, mutta pitäisikö toimien kohdistua soijaan?

Amazonin

https://www.hs.fi/talous/art-2000006213812.html

Monien

Euroopan

EU-maissa

”Soija vaatii laajoja viljelysalueita, mikä kiihdyttää sademetsän kaskeamista.”

Luukkosen

tutkija: ”Haukkumalla Eurooppa ei saa Brasiliaa tekemään mitään”

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006214785.html

Suomalaiset

Nykyisin