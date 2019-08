Kuluttajien usko Suomen talouteen horjuu pahoin

Talous

luottamus Suomen talouteen on hyvin heikkoa, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreesta tutkimuksesta. Sen takia myös kuluttajien näkemys oman talouden nykyisestä ja tulevasta tilanteesta on vaisu.Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa –4,5, kun se heinäkuussa oli –3,9 ja kesäkuussa –4,6. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattorin arvo oli 2,3, ja sen keskiarvo on ollut tammikuusta 2018 lähtien on 0,0.Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna varsinkin odotus Suomen taloudesta romahti.Elokuussa kuluttajat odottivat yleisen työttömyyden synkkenevän jatkossa. Työlliset kuluttajat arvioivat, että työttömyyden uhka on myös omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina. Lähes puolella työssä käyvistä ei tosin ole uhkaa ilmennyt lainkaan.talouteen oli heikkoa varsinkin Itä-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset.Tilastokeskus muistuttaa, että luottamus talouteen vähenee yleensä ihmisen iän mukana.Elokuussa 12 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen talous paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 39 prosenttia puolestaan arvioi talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 13 prosenttia ja 37 prosenttia.kohentumiseen luotti elokuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 28 prosenttia ja 16 prosenttia.Kuluttajista 27 prosenttia arvioi, että oma talous on nykyisin parempi kuin vuosi sitten ja 18 prosenttia näki sen elokuussa huonompana. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 27 prosenttia ja 19 prosenttia.Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi elokuussa 1 081 Suomessa asuvaa.tiistain julkaiseman kyselyn perusteella teollisuuden luottamus talouteen vahvistui hieman elokuussa. Sen sijaan palvelualoilla luottamus on vähentynyt.Teollisuusyritysten luottamusindikaattorin saldoluku oli elokuussa –2. Heinäkuussa se oli -4. Luottamus oli elokuussa hieman pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) matalammalla.