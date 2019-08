Talous

Maailmantaloutta piinaa kolkko epävarmuus: pääomaa pusketaan pitkiin joukko­lainoihin, ja se on hälyttävää

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sijoittajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroalueella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen Pankissa

Menneisyydessä

Britannian

Mittavan

Euroalueen