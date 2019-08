Talous

Euroalueen inflaatio matelee yhä kaukana keskus­pankin tavoitteesta

Euroalueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/talous/art-2000006091595.html

Kiihdyttääkseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myönteinen