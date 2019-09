Nokia-puhelimia valmistavan HMD Globalin tappiot kasvoivat selvästi, vaikka liikevaihto oli yli kaksi miljardia euroa

Talous

Nokia-puhelimia valmistavan HMD Globalin tappiot kasvoivat selvästi, vaikka liikevaihto oli yli kaksi miljardi

Nokian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HMD Globalin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy