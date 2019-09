Talous

Lennätkö britti­yhtiöllä, teetkö ostoksia britti­verkkokaupassa? Näin Britannian sopimukseton ero EU:sta vaiku

Juuri nyt

Britanniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Miten äkkiero vaikuttaisi matkustamiseen?

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Miten sopimukseton ero vaikuttaisi ostoksien tekemiseen?

Britannian sopimukseton

3. Kuinka kävisi Erasmus-vaihto-ohjelmien?

EU päätti

4. Miten äkkiero vaikuttaisi suomalaisyrityksiin?

Ero ilman