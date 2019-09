Talous

Politiikan uutiset nostivat pörssikursseja maailmalla – Hongkongissa indeksi nousi jopa neljä prosenttia

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy