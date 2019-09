Talous

Vuosia kehitelty Samsungin taittuva puhelin tulee kauppoihin viivästyksen jälkeen, hinta lähes 2 000 euroa

Korealaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alun perin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taitettavassa