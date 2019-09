Talous

Nokian Renkaille 500 henkilöä koskevat yt-neuvottelut – Taustalla automarkkinan heikko kehitys

Nokian Renkaat

aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on noin 500 työntekijää. Henkilöstön arvioitu vähennystarve on noin 50 työntekijää. Lisäksi neuvottelut voivat johtaa enintään 90 päivän lomautuksiin vuodessa.”Toimenpiteiden taustalla on Euroopan auto- ja rengasmarkkinan heikko kehitys”, yhtiö toteaa tiedotteessaan.”Mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet ovat suunniteltu toteutettaviksi irtisanomisilla sekä lomautuksilla”, yhtiö kertoo.Neuvottelut koskevat Nokian tehtaan tuotantoa ja kunnossapitoa sekä tuotantoon liittyvää koetoimintaa.Uutinen päivittyy.