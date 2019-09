Talous

Työllisyyden paraneminen Yhdysvalloissa on hidastunut tuntuvasti

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy