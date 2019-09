Talous

Uudet iPhonet tarjoavat vain vähän uudistuksia, koska Applen ei kannata tehdä niitä

Ero

Ensinnäkin

Kovaan

Toiseksi

Puhelinvalmistajien tulevaisuus ei ehkä ole matkapuhelimissa.

Kolman­neksi

Samsung,

Kun