Valio poistaa erän äidinmaidon­korviketta myynnistä pilaantumisvaaran takia

Valio

kertoo poistavansa erän äidinmaidon­korvikkeita. Kyseessä on Valio Tuuti -niminen äidinmaidonkorvike, jonka litran pakkauskoot poistuvat myynnistä pilaantumisvaaran takia.Myynnistä poistettavien tuotteiden parasta ennen -päiväys on 3. tammikuuta 2020. Kyseisessä erässä on Valion mukaan pakkauksen laatuvirhe, jonka vuoksi äidinmaidonkorvike on saattanut pilaantua. Kyseisen erän tuotteita litran pakkauskoossa ei tule käyttää, Valio ohjeistaa.Virheellinen tuotepakkaus voi olla Valion mukaan esimerkiksi pullistunut. Tuote voi olla kokkareinen tai haista tai maistua pahalle. Pilaantuneen tuotteen syöminen voi aiheuttaa vatsavaivoja, kertoo Valio tiedotteessaan.Muita Valion pakkauseriä ja tuotekokoja voi käyttää normaalisti.pyydetään palauttamaan virheelliset tuotteet hyvitystä varten myymälään, josta ne on ostettu. Kuluttajat voivat ottaa Valioon yhteyttä myös Valion verkkosivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta.Valio kertoo tiedottaneensa pilaantumisvaarasta tukku- ja vähittäiskauppoja, jotka poistavat pilaantumisvaarassa olevan erän tuotteet myynnistä.