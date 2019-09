Päihteitä, keskiyön kokouksia ja potkut johtamiskeinona: Kasvuyhtiöiden supertähden kupla näyttää puhkeavan juuri pörssilistautumisen alla

Talous

Päihteitä, keskiyön kokouksia ja potkut johtamiskeinona: Kasvuyhtiöiden supertähden kupla näyttää puhkeavan ju

Yhdysvaltalainen

WeWorkin

WeWorkin työntekijöiden vuoden kohokohta oli pitkään ”Kesäleiri”, jossa on tarjolla lukuisia aktiviteetteja, kuten joogaa ja kirveenheittoa. Esiintyjät ovat Red Hot Chili Peppersin ja Chainsmokersin kaltaisia supertähtiä, joita palkittiin yhtiön osakkeilla. “Siellä on niin paljon kaikkea”, kuvasi yksi johtaja. ”Alkoholia, huumeita – ei paljon ruokaa. Se oli ainoa asia, jota ei ollut paljoa.”



Adam Neumannin karisma ja korkealentoinen puhetyyli on innostanut nuoria työntekijöitä työskentelemään verrattain matalalla palkalla, koska he uskovat olevansa mukana ”maailmaa muuttavassa yhtiössä”. Herkät irtisanomiset ovat olleet osa kulttuuria, ja Neumann on työntekijöiden mukaan kannustanut pitämään henkilöstön vaihtuvuuden korkeana.



Neumann on kehuskellut tekevänsä 20-tuntisia työpäiviä. Hänellä on ollut tapana kutsua yhtiön johtoa kokouksiin säännöllisesti puolenyön jälkeen.

Viime

Bloombergin