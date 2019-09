Playstationin X-näppäin ei olekaan X, konsoliyhtiö hämmensi pelaajat ilmoituksellaan

Talous

Sony on hämmentänyt pelaajia ympäri maailmaa julkistamalla yksityiskohtaisen tiedon sen Playstation-pelikonsolin ohjaimen näppäimistä.Sonyn Britannian-yksikkö nimittäin ilmoitti Twitterissä, että peliohjaimien niin kutsuttu ”X”-näppäin onkin todellisuudessa ”cross” eli rasti.”Kolmio, Ympyrä, Neliö ja Rasti. Jos Rasti on nimeltään X (ei ole), millä nimellä kutsutte sitten Ympyrää”, Sony kysyi Twitter-tilillään.Yhtiö viittasi twiitissään käyttäjien tapaan kutsua muita ohjaimen näppäimiä niiden muotojen mukaan. Esimerkiksi O:n muotoinen näppäin tunnetaan yleisesti ympyränä, eikä O:na.sai alkunsa käyttäjän drip133 tekemästä melko harmittoman oloisesta päivityksestä, jossa hän kysyi muilta Twitter-käyttäjiltä, käyttävätkö he kyseiselle näppäimelle nimitystä ”X” vai ”Rasti”.Kysymyksestä käynnistyi vilkas Twitter-keskustelu, johon muut käyttäjät ilmoittivat lähes yksinomaan, että näppäin on ”X” eikä suinkaan mikään ”Rasti”.Muun muassa käyttäjä Arbithewarpig kirjoitti vastauksessaan, että ”jokainen, joka sanoo rasti on kyttä”.Keskustelu sai uusia kierroksia pian tämän jälkeen, kun uudelleentwiittasi päivityksen ja ilmaisi oman kantansa asiaan. Yhtiö painotti, lopulta useissa eri twiiteissä, että kaikki ohjaimen näppäimet ovat saaneet nimityksensä tietystä muodosta, eikä kirjaimista.”Miksi sekoittaa symboleja ja kirjaimia! Tämä on hulluutta”, yhtiö muun muassa kirjoitti.Englanninkieliset pelaajat eivät ole kuitenkaan täysin ilkkumatta voineet ostaa Sonyn selitystä ”symbolien ja kirjaimien sekoittamisesta”. Englanninkielessä sana ”cross” tarkoittaa nimittäin rastin lisäksi ristiä.”Kuinka en olekaan huomannut tätä”, käyttäjä MemesAnon1 kysyi Twitter-päivityksessään.Viestin yhteydessä hän julkaisi kuvamanipulaation peliohjaimesta, jossa X-näppäimen tilalla oli krusifiksi.käyttäjiä muotojen, symbolien ja kirjaimien sekoittaminen ei kuitenkaan tunnu haittaavan. Tämä kävi ilmi, kun Sony twiittasi kyselyn sen virallisella Playstation-tilillään.Kyselyn mukaan jopa 81 prosenttia käyttäjistä kutsuu näppäintä nimellä ”X”.Monien käyttäjien mielestä ”X”-nimityksen käyttöön on myös yksinkertainen syy: se kuulostaa paremmalta ja on nopeampi lausua. Ja nopeus, sillä on väliä kun puhutaan videopeleistä.Pakkaa sekoittaa myös se, että konsolivalmistajat Xbox ja Nintendo kutsuvat ohjaimen X-näppäintä rastin sijaan X:ksi.Oli mikä oli, keskustelun herättäminen Twitterissä toimi yhtiöltä varmasti myös hyvänä muistutuksena omasta olemassaolostaan. Yhtiön on huhuttu julkaisevan uusi konsoli ensi vuonna.