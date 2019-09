Parhaiten ansaitsevien tilipussi lihoi eniten, keskipalkkaisia töitä katoaa – Katso, miten palkat kehittyivät eri ammateissa

Talous

Parhaiten ansaitsevien tilipussi lihoi eniten, keskipalkkaisia töitä katoaa – Katso, miten palkat kehittyivät

Toimitusjohtajat,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskimäärin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monissa

Erot

Vainiomäki