Talous

Luottoluokittaja S&P Global Ratings piti Suomen luotto­luokituksen ennallaan

Luottoluokittaja S&P Global Ratings pitää Suomen luottoluokituksen ennallaan, ja se on AA+. Luottoluokittaja katsoo talousnäkymien olevan vakaat siitä huolimatta, että Suomen talouskasvu on hidastumassa.



Luottoluokittaja huomauttaa, että Suomi tarvitsee lisää rakenteellisia uudistuksia talouskasvunsa tueksi. Etenkin sellaisia uudistuksia tarvitaan, jotka tukevat taloutta väestön vanhentuessa.



S&P Global Ratings katsoo, että talouskasvu on yhä enemmän kotitalouksien kulutuksen varassa. Luokittaja uskoo, että Suomen vienti hidastuu tulevan kahden vuoden aikana.