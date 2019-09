Talous

Postin hallitus päätti 700 työntekijän työehdoista: Palkka säilyy nykyisellään tammikuun loppuun 2022

Postin hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Postin aikeet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myöhemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikaisu: Uutisen aiemmassa versiossa mainittiin otsikossa virheellisesti, että työntekijöiden kokonaispalkka säilyisi ennallaan 2022 loppuun. Se säilyy kuitenkin vain 31.1.2022 asti. Otsikossa mainittiin virheellisesti myös, että asiasta olisi syntynyt sopu, vaikka kyse on Postin hallituksen päätöksestä.