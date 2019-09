Talous

Google laajentaa Haminan datakeskusta ja investoi kahteen uuteen tuulivoimahankkeeseen

Internet-yhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/talous/art-2000006245952.html

Google

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/talous/art-2000006245156.html

Jo aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinkeinoministeri

Haminan

Googleen

Lue hetki hetkeltä -seuranta tiedotustilaisuudesta täältä:

Pääministeri Antti Rinne: On tärkeä signaali Suomelle, että suuret yhtiöt haluavat investoida tänne Lehdistötilaisuudessa pääministeri Antti Rinteeltä kysyttiin mikä on Googlen investoinnin merkitys Suomelle. Rinne vastasi, että 600 miljoonan euron panostus tuo lisää työpaikkoja ja näyttää samalla, että Suomi on maa, jonne suuryhtiöt haluavat tehdä investointeja. "Se on tärkeä signaali." Jaa



Pichai kiitteli Suomea Pichai sanoi olevansa vaikuttunut siitä, miten Suomi on edennyt tekoälyn hyödyntämisessä ja luonut ensimmäisenä kansallisen tekoälystrategian. Tekoälyn kehitys on hallitsevia teemoja myös Googlen kehityksessä. Jaa



Rinne kiitti 600 miljoonan euron lisäinvestointieja Haminan datakeskuksiin Pääministeri Antti Rinne korosti sitä, kuinka merkitävä Googlen ilmoitus uudesta datakeskuksesta Haminaan on. "Olen hyvin kiitollinen", Rinne sanoi . "Tämä on erinomainen uutinen Suomelle. juuris itä mitä hallitus etsii hakiessaan investointeja." Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai kertoi yhtiön investoivansa yhteensä kolme miljardia euroa Europpaan seuraavan kahden vuoden aikana. Se nostaa investoinnit 15 miljardiin vuodesta 2007 lukien. Jaa



Mittakaava on suuri Tänään julkaistu laajennus nostaa Haminan palvelinkeskuksen kokonaisinvestoinnit 2 miljardiin. Jättimäisinä pidetyt tehdyt ja suunnitellut metsäteollisuuden tehdasinvestoinnit ovat 1-2 miljardin suuruisia. Jaa



Google kiinnostaa laajasti Tervetuloa seuraamaan pian alkavaa tiedotustilaisuutta! Valtioneuvoston linnan tiedotustila on lähes täynnä. Toimittajat ovat kiinni kännyköissään, joista monista löytyy Googlen käyttöjärjestelmä, sähköposti, nettiselain ja niin edelleen. Jaa