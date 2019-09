Talous

Kuuba vaihtaa traktoreita härkiin ja leipomoiden uuneja puu­lämmitteisiksi selvitäkseen USA:n kauppa­pakotteis

ottaa härkiä käyttöön korvatakseen traktoreita ja on siirtynyt jo monissa valtion leipomoissa käyttämään puulämmitystä uuneissa kaasun sijaan.Toimien tarkoituksena on auttaa maata selviämään akuutista polttoainepulasta, joka johtuu lähinnä Yhdysvaltain talouspakotteista.Kansalaisia on pyydetty säästämään sähköä kotiloissa ja tekemään askareitaan mahdollisimman pitkään pelkän päivänvalon turvin.hallinnon mukaan polttoaineiden säästö on syyskuussa välttämätöntä, jotta kriittiset toiminnat kuten sairaalat ja valtiolle valuuttatuloja tuovat turistikohteet saadaan pidettyä toiminnassa.Aiemmin tällä viikolla eräät sementtitehtaat ovat myös vähentäneet tuotantoaan, maan asuntoministeri kertoi radiossa.yksi suuri terästehdas on suljettu kokonaan, tehtaan työntekijät kertoivat Reutersille.Myös kaupungin virastoissa, yliopistoissa ja kouluissa on tehty lyhennettyä työpäivää, jotta joukkoliikenne ei ruuhkautuisi niin pahoin ruuhkaisimpina aikoina.kommunistinen hallitus ilmoitti viime viikolla Yhdysvaltojen öljykuljetuksiin kohdistamien pakotteiden johtaneen siihen, että hallitus ei voi taata energiavarojen riittävyyttä syyskuussa.Lokakuun toimitukset on turvattu, hallitus kertoi.Energiapulaa lisää sekin, että halvan öljyn tuonti Venezuelasta on vähentynyt sen talousvaikeuksien myötä.