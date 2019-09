Talous

Miten Googlen 600 miljoonan investointi vaikuttaa Suomen talouteen? HS keräsi kysymyksiä ja vastauksia

Juuri nyt

Verkkopalvelujätti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä palvelinkeskuksessa tapahtuu?

Mihin investoinnit käytetään?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä Googlen investointien vaikutus on Suomen kansantaloudelle?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuinka paljon työpaikkoja investointi synnyttää?

Miten investointi vaikuttaa Haminan alueeseen?