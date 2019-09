Facebook kertoo keskeyttäneensä ”kymmenientuhansien” sovellusten toiminnan Cambridge Analytica -kohun jälkipyykissä

Talous

Facebook kertoo keskeyttäneensä ”kymmenientuhansien” sovellusten toiminnan Cambridge Analytica -kohun jälkipyy

Facebook

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Facebook

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalisen median