Millaista on miehen uran perässä Piilaaksoon muuttaneiden kotirouvien elämä? Kulttuuri­antropologi teki kirjan

Taina Kinnunen

”Nyt saan itseni kiinni siitä, että hieman säälin näitä naisia. Uskon heidän haudanneen omat työhönsä tai muuhun itsensä toteuttamiseen liittyvät unelmansa. Ehkä minun pitäisi kannustaa heitä vapautumaan sovinistisista rakenteista”,

Kinnunen

Puolison

”Mähän en ole edelleenkään päässyt siitä työnarkomaniastani mihinkään. Aina mun pitää jotain tehdä, mähän teen ihan hirveästi. Mä hoidan puutarhaa ja mä kaakeloin seinää. Mä pistän tapettii. Mä en niinku suo itselleni semmosta, että mä olisin siellä kotona vaan ja lukisin romaania... Ja mä teen kotiruokaa enkä osta eineksiä”,

Jokaisen

Kolmannes

”Eräs haastateltavistani sen sijaan tarkisti kaikki oikeutensa lakikirjasta sen jälkeen, kun hänen miehensä ilmoitti haluavansa erota. Hän koki olevansa oikeutettu siihen, sillä aikoinaan hän luopui omasta urastaan ja seurasi miestään ympäri maailmaa tämän työn perässä”,

Kinnunen

sanoo eläneensä työn ehdoilla. Hän on filosofian tohtori, kulttuuriantropologian dosentti. Kirjailija ja kouluttaja.Ei lapsia.”Olen ajatellut, että ilman työtä minulla ei olisi mitään. Oma identiteettini on ollut täysin työn varassa.”Sitten sattuman kautta Kinnunen päätyi tilanteeseen, jossa hän kohtasi toisenlaisen valinnan tehneitä naisia.Oli jouluaatto Suomi-kirkossa San Diegossa Yhdysvalloissa vuonna 2012.runsaat kymmenen vuotta sitten San Diegossa oli suuri suomalainen siirtokunta. Useat tekivät töitä matkapuhelinvalmistaja Nokialle, joka oli laajentanut toimintojaan Yhdysvaltain länsirannikolla.Moni insinööri tarttui tilaisuuteen, kun työnantaja kysyi halukkuutta lähteä muutaman vuoden komennukselle Kaliforniaan. Yleensä mukana tuli koko perhe.Nokian ulkomaankomennuksilla pelin henki oli selvä: miehet tekivät pitkiä päiviä ja naiset huolehtivat perheestä.Ja nyt Kinnunen tapasi joulukirkossa joukon näitä Nokia-rouvia.kertoo ensin ihmetelleensä, että mitä nämä naiset oikein ovat.”Huomasin pian, että he olivat fiksuja. Sitten ihmettelin, että mitenhän pitkään he jaksavat puhua jouluruuasta ja lastensa harrastuksista.”Keskustelun jatkuessa naisten taustat alkoivat avautua, ja Kinnunen kiinnostui. Hän päätti tehdä naisista kirjan.”Se oli varmaan vähän samanlaista, kuin olisi lätkävaimoja tutkinut.”Kinnunen kirjoittaa ensitapaamisesta juuri ilmestyneessä Kalifornia kutsuu -kirjassaan.Projektinsa takia Kinnunen vietti aikaa aluksi San Diegossa ja myöhemmin Piilaakson kaupungeissa. Hän kertoo haastatelleensa 16:ta naista, mutta myös asuneensa yhteensä muutaman kuukauden ajan kolmen naisen perheessä.Kirjassa haastatellut naiset ovat 40–60-vuotiaita. Jotkut olivat olleet Yhdysvalloissa vasta vuoden, toiset jopa 20 vuotta. Puolet heistä oli ollut jollain tavoin työelämässä myös Yhdysvalloissa.halusi tietää, miten koulutetut naiset pystyivät muuttamaan miehensä työn takia ulkomaille ja hylkäämään työelämässä omat haaveensa.Matkan varrella kirjailijan asenne ”teknovaimoihin” sitten hieman muuttui.Osa Kinnusen haastattelemista eliittisiirtolaisista, kuten hän heitä kutsuu, oli asunut jo aiemmin ulkomailla miestensä töiden takia. Heidän sopeutumisensa Yhdysvaltoihin oli keskimäärin helppoa.Suomesta juuri tulleiden osa oli erilainen. Jotkut naisista olivat päättäneet jo kotimaassa, että he jäävät pois töistä, mutta toiset haaveilivat yhä työelämästä.Arki teki töiden aloittamisesta kuitenkin hankalaa.viisumin myötä ei automaattisesti tule työlupaa, eikä Yhdysvalloissa ole tarjolla kohtuuhintaisia hoitopaikkoja lapsille.Hyvissä kouluissa taas on tapana, että vanhempien, yleensä äitien, oletetaan osallistuvan vapaaehtoisesti moninaisiin rooleihin lastensa hyväksi.Yhdysvalloissa aviopuolisoiden on lisäksi mahdollista valita yhteisverotus, mikä kannustaa naisia jäämään kotiin.Kinnusen kirjassa naiset esiintyvät etunimillään. Hän kertoo muun muassa Ruususta, joka oli Suomessa edennyt akateemisella urallaan, mutta Yhdysvalloissa jäänyt lopulta kotiin.Ruusu kertoo.haastatellun naisen aviomies oli töissä teknologiayhtiössä. Heille oli tuttua työelämän muuttuminen, johon kuuluu eräänlainen konsultin rooli ja työnantajan vaihtuminen muutaman vuoden välein.Nokian historia näkyy tarinoissa. Hyvinä vuosinaan Nokia oli valmis käyttämään runsaasti rahaa perheiden sopeutumiseen Yhdysvaltoihin, mutta sitten säästökuuri alkoi purra.Naiset kertoivat tapauksista, että ensin saapui muuttokontti ja heti perään tieto töiden päättymisestä.”He jopa laskivat leikkiä yt-ilmoituksista, jotka olivat kuin sääilmiö ja tulivat aina tiettyyn aikaan”, Kinnunen kertoo.Ja kun Nokia myi matkapuhelinliiketoimintansa Microsoftille, jotkut San Diegon suomalaisista saivat pitää pestinsä tai löysivät uusia työnantajia, mutta useimmat palasivat kotiin.Kinnusen haastattelemista naisista oli eronnut miehestään, jonka kanssa olivat aikoinaan Yhdysvaltoihin muuttaneet. Eron jälkeen jokainen palasi työelämään, vaikka Kaliforniassa lainsäädännöllä pyritään turvaamaan kotiäitinä olleiden taloudellinen asema.Jos avioliitto on kestänyt yli kymmenen vuotta eron tapahtuessa, mies velvoitetaan antamaan puolet ansiotuloistaan entiselle aviovaimolleen.Jotkut suomalaisnaiset olivat kieltäytyneet elatusmaksuista, mutta toiset turvautuivat juristien apuun.Kinnunen kirjoittaa.Eräs Kinnusen haastateltavista oli jopa käynyt erotyöpajoissa, joissa naisjuristit neuvovat, miten pitää puolensa.Rahasta Kinnusen kirjassa puhutaan lopulta vähän, kun ottaa huomioon, että jokaisessa perheessä mies on ollut ainakin jossain vaiheessa ainoa ansiotyössä käyvä.”Naiset korostivat, että rahasta pitää puhua jo ennen lähtöä, koska ulkomailla ollaan tavallaan miesten armoilla. On yhdessä sovittava, että palkka kuuluu myös naiselle, joka hoitaa oman osuutensa perheestä”, Kinnunen kertoo.Aina asiat eivät mene, kuten on sovittu.Kinnunen kirjoittaa esimerkiksi miehestä, joka matkusti lomalle Suomeen bisnesluokassa muun perheen istuessa turistiluokassa. Toinen taas salasi vaimoltaan osan tuloistaan ja omistuksistaan.kertoo haastateltujen naisten lukeneen kirjan käsikirjoituksen, ja tuolloin vain yksi halusi jäädä pois hankkeesta.”Itse tunsin kirjaa tehdessäni haikeutta, että naisilla on sellaista perhekeskeisyyttä, jota en itse ole koskaan kokenut. Heille Suomi on monokulttuurinen maa, jossa on tiukat raamit siitä, miten saa ajatella perhe-elämän ja työn yhdistämisestä.”Naiset muistuttivat, että insinöörimiehet itse asiassa osallistuivat aktiivisesti kotitöihin ja lasten harrastuksiin – sen minkä töiltään ehtivät.Perheissä asuessaan Kinnunen tapasi joitakin aviomiehiä, mutta heitä hän ei haastatellut.”Miehet jäivät nyt mysteereiksi.”