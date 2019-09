Talous

Tjäreborgin matkustajat jäivät epätietoisina Helsinki-Vantaalle, lento Kyprokselle peruuntui

Helsinki-Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Komi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tjäreborgin