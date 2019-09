Talous

Euroalueen talouskasvu liki pysähtyi syys­kuussa teollisuuden vaikeuksien takia

Euroalueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ekonomisti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy