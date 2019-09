Talous

Uusi koti voi myynti-ilmoituksessa näyttää petollisen halvalta: käy läpi ainakin nämä asiat ennen kauppoja

Suomalaiset ovat tottuneet hintojen ilmoittamisessa reiluihin ja selkeisiin käytäntöihin. Meillä on tapana, että hintalappuun on kirjattu tuotteen oikea hinta – ilman yllättäviä lisämenoja, -maksuja tai -veroja. Uudisasuntojen kaupassa tällainen hyvä käytäntö on mennyttä aikaa.