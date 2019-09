Talous

Espanjan keskuspankki arvioi talouskasvun hidastuvan tuntuvasti tänä vuonna

Euroalueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensi vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskeisinä