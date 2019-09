Talous

Hissejään kauppaavan Thyssenkruppin toimitusjohtaja saamassa potkut

Vaikeuksiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Thyssenkrupp

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy