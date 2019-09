Talous

Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus Suomen talouteen romahtanut vuodessa

Suomalaisten

Syyskuussa

Neljästä

Syyskuussa

usko maan talouteen heikentyi entisestään syyskuussa. Arviot oman talouden nykytilasta ja myös sen lähitulevaisuudesta ovat kuitenkin hieman parantuneet.Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna odotukset sekä omasta että Suomen heikkenivät. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien kuva Suomen taloudesta on suorastaan romahtanut vuodessa.kuluttajat ennakoivat yhä selvemmin myös, että Suomen työttömyystilanne huononee.Työlliset kuluttajat olivat sitä mieltä, että työttömyyden uhka on myös omalla kohdalla lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Lähes puolella työssä käyvistä ei tosin uhkaa ole vielä ilmennyt.Tilastokeskus julkisti perjantaina kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–18. syyskuuta 1 012 Suomessa asuvaa henkilöä.Kaikkiaan kuluttajien luottamus talouteen pysyi syyskuussa suunnilleen ennallaan verrattuna elokuuhun.osasta koostuva luottamusindikaattori oli syyskuussa reippaasti miinuksen puolella eli -4,2, kun se elokuussa oli -4,5 ja heinäkuussa -3,9.Viime vuoden syyskuussa luottamusindikaattori näytti plussaa ja sai arvon 1,5. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on -0,2.Indikaattoria varten kysellään kuluttajien arvioita omasta taloudesta nyt ja vuoden kuluttua, Suomen taloudesta vuoden kuluttua sekä rahankäytöstä kestotavaroihin.kuluttajien rahankäyttöaikeet kestokulutukseen lisääntyivät hieman ja niitä oli keskimääräistä enemmän. Vaikka kuluttajat arvioivat oman rahatilanteensa syyskuussa hyväksi, he eivät pitäneet ajankohtaa kovin otollisena kestotavaroiden ostamiselle eikä varsinkaan säästämiselle, mutta lainanottoon he suhtautuivat myönteisesti.Luottamus talouteen oli syyskuussa vahvinta pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa, heikointa Länsi-Suomessa.Väestöryhmistä opiskelijat olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat syyskuussa eläkeläiset ja työttömät.