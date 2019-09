Talous

Kotitalouksien kulutuksen kasvu pysähtyi Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulutusmenojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskuspankki