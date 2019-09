Talous

Viikon talous­tilastot vahvistavat: Suomi lipuu hitaan kasvun aikaan

Tällä viikolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sama kuva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjattomaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkän aikavälin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väestönkehityksen

Perjantaina

Kärkkäinen huomauttaa