Talous

Vuokrien nousua hillitsemään pyrkivä Berliini osti 6 000 asuntoa asunto­sijoitus­yhtiöltä

Berliinin

Noin 85 prosenttia

