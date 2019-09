Tulivuori ja Justin Bieber tekivät Islannista turismivaltion, ja nyt paikalliset pelkäävät kuplan puhkeamista – ”Suurella pudotuksella olisi katastrofaaliset seuraukset”

Talous

Tulivuori ja Justin Bieber tekivät Islannista turismivaltion, ja nyt paikalliset pelkäävät kuplan puhkeamista

Reykjavík / Hvolsvöllur

On voimakas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eivät kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Buumi

Turistien

Islannin