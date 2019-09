Talous

Yhdysvaltalainen vaateliike Forever 21 hakeutuu yrityssaneeraukseen

Vaatekauppaketju

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Forever 21 ilmoitti sunnuntaina hakeutuvansa yrityssaneeraukseen. Syynä on verkkokaupan kasvu. Vuonna 1984 perustetulla yhtiöllä on 815 myymälää 57 valtiossa.”Olemme pyytäneet hyväksyntää 178 myymälän sulkemiselle Yhdysvalloissa. Päätökset siitä, mitkä kotimaiset kaupat suljetaan ovat alkaneet ja olemme aloittaneet neuvottelut vuokranantajien kanssa”, yhtiö kertoi.Yhtiö aikoo sulkea suurimman osan liikkeistään Aasiassa ja Euroopassa.Yli 20 vähittäiskaupan yhtiötä on hakeutunut vuoden 2017 alusta yrityssaneeraukseen Yhdysvalloissa, koska kuluttajat ostavat tuotteita yhä enemmän verkkokaupoista ja välttävät suuria ostoskeskuksia.Yrityssaneerauksen tarkoituksena on yksinkertaistaen tervehdyttää liiketoiminta, jolla on edellytyksiä menestyä tulevaisuudessa. Forever 21 suunnittelee lakkauttavansa suurimman osan Aasiassa ja Euroopassa sijaitsevista liikkeistään.Viime viikolla yhtiö kertoi vetäytyvänsä Japanin markkinoilta ja sulkevansa kaikki 14 myymäläänsä lokakuun loppuun mennessä. Kanadassa yhtiö aikoo lakkauttavansa kaikki 44 myymäläänsä.