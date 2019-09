Talous

Työttömyys euroalueella liki ennätyksellisen vähäistä

euroalueella oli elokuussa liki vähäisintä koko 2000-luvulla.Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin maanantaina julkaiseman työvoimatutkimuksen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli elokuussa euroalueella 7,4 prosenttia. Se on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin heinäkuussa.Tätä vähäisempää työttömys on ollut 2000-luvulla vain loppuvuonna 2007 ja alkuvuonna 2008, jolloin työttömyysaste oli 7,3 prosenttia.oli elokuussa työttömiä 12,2 miljoonaa, mikä 960 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja 115 000 vähemmän kuin heinäkuussa.Vähäisintä työttömyys oli Saksassa, jossa työttömyysaste oli 3,1 prosenttia. Toisessa ääripäässä ovat Kreikka ja Espanja. Kreikassa työttömyysaste oli uusimpien tietojen mukaan 17,0 prosenttia ja Espanjassa 13,8 prosenttia.Suomessa kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli Eurostatin mukaan elokuussa 6,8 prosenttia. Pohjoismaista ainoastaan Ruotsissa työttömyys oli yleisempää kuin Suomessa. Ruotsissa työttömyysaste oli elokuussa 7,1 prosenttia.Eurostatin mukaan kausivaihtelusta tasoitettu nuorisotyöttömyysaste euroalueella oli elokuussa 15,4 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2,2 miljoonaa.Nuorisotyöttömyysaste tarkoittaa työttömien osuutta 15–24-vuotiaiden työllisten ja työttömien yhteismäärästä. Suomessa nuorisotyöttömyysaste oli elokuussa 17,1 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin heinäkuussa ja 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.