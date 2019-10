Talous

Facebookin Zuckerberg arvostelee vuotaneella äänitteellä presidentti­ehdokas Warrenia: ”Jos hänet valitaan pre

Facebookin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Warren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äänitteellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain