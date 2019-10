Talous

Boeingin 737 NG -koneet määrätty tarkastettavaksi murtumien varalta

Yhdysvaltain ilmailuhallinto

Boeing

(FAA) on määrännyt Boeingin 737 NG -tyypin koneet tarkastettavaksi. Viranomaisen mukaan konetyypissä voi olla rakenteellisia murtumia. Määräys koskee Yhdysvaltoihin rekisteröityjä koneita ja tarkoittaa, että noin 165 konetta täytyy tarkastaa viikon sisällä.NG-tyypin koneet tulivat käyttöön ennen Boeingin 737 Max 8 -tyyppiä. Max-koneet ovat olleet maailmanlaajuisessa lentokiellossa maaliskuun puolivälistä lähtien. Konetyypille Indonesiassa ja Etiopiassa sattuneissa kahdessa turmassa kuoli yhteensä 346 ihmistä.havaitsi ensimmäisen murtuman itse Kiinassa.Lisätarkastuksissa ilmeni, että muissakin koneissa oli murtumia, minkä jälkeen yhtiö ilmoitti niistä ilmailuhallinnolle. Murtumia on seattlelaisen radioasema Komon mukaan löytynyt koneiden siipien ja rungon yhteen liittävästä osasta, jonka pitäisi kestää koko koneen elinajan.Boeing on asettanut tavoitteeksi, että se saisi loppuvuoden aikana luvan aloittaa taas lennot Max-tyypin koneilla.