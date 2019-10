Talous

Trump vietteli Niinistöä uuteen ”suureen peliin”, jossa jaetaan maailmaa uusiksi suuryhtiöiden ehdoilla

Kansainvälisessä

Kaikki, mikä heikentää Kiinaa, on Trumpin mielestä Yhdysvaltain voitto.

Kuten 1800-luvulla, pelissä

Kiina yrittää päästä teknologiassa Yhdysvaltain rinnalle tai ohi.

Sitten on Kiinan

Suurvallat

Trump yrittää kiinnittää Euroopan osaksi Yhdysvaltain ”teknologista etupiiriä”.