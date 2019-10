Talous

Uber alkoi tarjota New Yorkissa helikopteri­kyytejä JFK:n lento­kentälle

taksiyritys Uber on lähtee sananmukaisesti lentoon. Yhtiö avasi perjantaina helikopterireitin Manhattanilta John F. Kennedyn lentokentälle.Lentomatka Ala-Manhattanilta lentokentälle kestää noin kahdeksan minuuttia ja maksaa 200–220 dollaria (noin kaksisataa euroa). Hintaan sisältyy myös kuljetukset Manhattanilla lähtökentälle ja määränpäässä lentoasemalle.Matkustajat saavat ottaa mukaansa pienen matkalaukun, ja heidän on ennen lentoa katsottava turvallisuusvideo lentokoneessa matkustamisen tapaan.Uber lentää vain yhdeltä, Manhattanin eteläosassa olevalta kentältä. John F. Kennedyn lentoasema sijaitsee Queensin kaupunginosassa yli 20 kilometrin päässä Manhattanilta.Uberin tarjoamien helikopterimatkojen hinnat ovat uutistoimisto Reutersin mukaan verrannollisia muiden helikopterikyytejä tarjoavien yhtiöiden hintoihin.mukaan helikopterikyyti säästää aikaa, mutta Reutersin toimittajan tekemä koe ei täysin tukenut väitettä.Kun laskettiin metromatka Uberin noutopisteelle, maakuljetukset ja helikopterimatka, toimittajalta kului 70 minuuttia päästä kotoaan kentälle.Reutersin mukaan aika on kutakuinkin sama kuin jos matkan taittaisi normaalissa ruuhkassa tavallisella taksilla. Tosin ruuhkaisena päivänä vajaan 30 kilometrin automatka saattaa kestää jopa pari tuntia.