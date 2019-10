Talous

Työttömyys Yhdysvalloissa nyt vähäisintä 50 vuoteen, työllisyys kasvoi vakaasti

pahimmat pelot talouskasvun hidastumisesta Yhdysvalloissa saattavat lieventyä, koska työmarkkinat kehittyvät suotuisasti.Yhdysvaltojen työministeriön perjantaina julkaisemien tietojen mukaan työllisten määrä maatalouden ulkopuolella kasvoi syyskuussa 136 000:lla, mikä oli hieman kuitenkin hieman ekonomistien ennakko-odotuksia.Uutistoimisto Reutersin kyselyssä ekonomistit arvioivat, että työllisten määrä olisi syyskuussa kasvanut 145 000:lla. Elokuussa työllisten määrä kasvoi tarkistettujen tietojen perusteella 168 000:lla.ja Yhdysvaltojen kauppasodan kärjistymisen aiheuttaman epävarmuuden takia sijoittajat ovat pelänneet, että yhdysvaltalaiset yritykset hillitsevät työntekijöiden palkkaamista.Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli syyskuussa 3,5 prosenttia. Viimeksi työttömyys on ollut yhtä vähäistä joulukuussa 1969. Elokuussa työttömyysaste oli 3,7 prosenttia.Työttömyyden väheneminen on Yhdysvalloille taloudelle tärkeää, koska noin 70 prosenttia bruttokansantuotteesta muodostuu yksityisestä kysynnästä.Työttömyyden lisääntyminen olisi ollut omiaan vähentämään yksityistä kysyntää, joka on Yhdysvaltojen talouden kivijalka. Palkat kasvoivat syyskuussa keskimäärin 2,9 prosentin vauhtia, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä hitaammin kuin elokuussa.Pian työllisyystietojen julkistamisen jälkeen yhdysvaltalaisten osakkeiden hintakehitystä ennakoivat futuurit alkoivat vahvistua.Uutinen päivittyy.