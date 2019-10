27-vuotias Teemu Heinonen lähti kunnanjohtajaksi vieraalle paikkakunnalle ja järkyttyi siitä, mikä Suomea odottaa

Talous

27-vuotias Teemu Heinonen lähti kunnanjohtajaksi vieraalle paikkakunnalle ja järkyttyi siitä, mikä Suomea odot

Vaatimattomasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuntien

”Edessä on selviytymiskamppailu.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä- ja Pohjois-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluvan

Varmaa

Kuntien

Kuntien

Kunta-