Talous

Samsung varoitti tuloksensa romahtavan yli 50 prosentilla

Elektroniikkajätti

Myös

Samsung Electronics on antanut tulosvaroituksen kolmannesta vuosineljänneksestä. Eteläkorealaisyhtiön mukaan se odottaa heinä–syyskuun operatiivisen liiketuloksensa putoavan 6,4 miljardiin dollariin, mikä merkitsee 56,2 prosentin pudotusta vuodentakaisesta.Kyseessä on jo neljäs perättäinen vuosineljännes, jolloin Samsungin tulos heikkenee.Samsungin tulosta rasittaa erityisesti muistipiirien hiipunut kysyntä, sillä yhtiö on maailman suurien muistipiirien valmistaja. Muistipiirejä käytetään muun muassa älypuhelimissa, tietokoneissa ja palvelimissa.Samsungin kalliimpien matkapuhelinten kysyntä on heikentynyt, mikä seurailee maailmanlaajuista trendiä. Kuluttajat eivät enää vaihda uusimpiin älypuhelinmalleihin yhtä hanakasti kuin vielä muutama vuosi sitten, kun suuret innovaatiot ovat harvassa.Samsung kertoo tarkemmat sektorikohtaiset tuloksensa vasta virallisen tulosjulkistuksensa yhteydessä myöhemmin tässä kuussa.Samsung Electronics kuuluu Samsung-yritysryppääseen, joka on ylivoimaisesti Etelä-Korean suurin konglomeraatti. Samsungilla on suuri merkitys koko Etelä-Korean taloudelle.