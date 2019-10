Talous

Verkkokauppa Alibaba lopettaa sähkötupakkatuotteiden myynnin Yhdysvalloissa

Kiinalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sairastapauksille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

verkkokauppayhtiö Alibaba lopettaa sähkötupakkatuotteiden myynnin Yhdysvalloissa, kertoo uutistoimisto Reuters.Verkkokauppajätti ei enää näytä sähkötupakkatuotteitaan sivuillaan Yhdysvalloissa. Sähkötupakkatuotteet poistuvat myynnistä verkkokaupan yhdysvaltalaisasiakkailta torstaina 10. lokakuuta alkaen.Päätös lopettaa sähkötupakkatuotteiden myynti on seurausta sähkötupakkaan liitetyistä selittämättömistä sairaskohtauksista ja kuolemantapauksista Yhdysvalloissa. Yhdysvalloista on raportoitu viimeisten kuukausien ajan satoja tapauksia selittämättömiä keuhkosairaustapauksia, jotka näyttäisivät olevan sähkötupakan käytöstä johtuvia.ei ole toistaiseksi löydetty yhtä tarkkaa selitystä.Sairastapauksien on epäilty liittyvän thc:hen eli kannabiksen vaikuttavaan ainesosaan, jota valtaosa sairastuneista on kertonut höyrystäneensä laitteellaan. Tapauksien takana on myös epäilty olevan e-vitamiiniöljy, jota käytetään kannabidioliöljyn lisäaineena. Yhdeksi syylliseksi on myös epäilty katukaupasta ostettuja tuoteväärennöksiä.Suurin osa potilaista on ollut nuoria aikuisia. He ovat kärsineet muun muassa rintakipuoireista ja hengitysvaikeuksista, joita on yleensä edeltänyt päiviä kestänyt oksentelu, kuume ja väsymys.Verkkokauppajätti kertoi myös seuraavansa tarkasti muiden maiden tilannetta.