Talousministerit sopuun euroalueen budjetista: Suomelle ennakoitu maksajan asemaa, sijoituksista takaisin 70 prosenttia

Talous

Talousministerit sopuun euroalueen budjetista: Suomelle ennakoitu maksajan asemaa, sijoituksista takaisin 70 p

Bryssel

Euromaiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroalueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy