Tjäreborgin omistavan yhtiön ostamisesta on tehty tarjous

Thomas Cookin Pohjoismaiden liiketoiminnan ostamisesta on tehty tarjous, kertoo uutistoimisto Reuters. Suomessa toimiva Tjäreborg kuuluu tähän yhtiöön.Yhtiö vahvistaa, että sille on tehty tarjous Pohjoismaiden liiketoimintansa, mutta kieltäytyy kertomassa tarjouksen tekijää.Brittiläinen Thomas Cook meni konkurssiin syyskuussa. Tjäreborg ja muut Thomas Cookin pohjoismaiset tytäryhtiöt ovat jatkaneet normaalisti toimintaansa.Pohjoismaiden liiketoimintoja on pidetty Thomas Cookin moderneimpana ja kilpailukykyisimpänä osana. Tjäreborg, Ruotsissa toimiva Ving ja Tanskassa toimiva Spies myyvät matkoja pääasiassa verkossa, kun taas esimerkiksi yhtiön Britannian-toiminnot oli järjestetty laajan konttoriverkoston varaan.Tjäreborg on ollut tilinpäätöstietojen mukaan voitollinen vuosien ajan. Myös Norjan ja Ruotsin liiketoiminnot ovat Dagbladet-lehden mukaan olleet voitollisia jo vuosien ajan.Thomas Cookin pohjoismaisiin tytäryhtiöihin on löytynyt ostokiinnostusta jo ennen konkurssia. Viime toukokuussa sijoitusyhtiö Triton teki tarjouksen Thomas Cook Northern Europesta. Kauppoja ei kuitenkaan syntynyt.Uutinen päivittyy.