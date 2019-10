Talous

Kauppasota vaihtui Trumpin mukaan ”rakkauden juhlaksi”: Mitä Kiinan ja Yhdysvaltojen sopu tarkoittaa?

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nordean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lyhyellä

Eräs Kiinan