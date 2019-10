Tutkija: Yhdysvaltojen Turkki-pakotteet voivat lisätä epävarmuutta markkinoilla ja vaikeuttaa Turkin rahoitusasemaa

Talous

Tutkija: Yhdysvaltojen Turkki-pakotteet voivat lisätä epävarmuutta markkinoilla ja vaikeuttaa Turkin rahoitusa

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen Pankin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy