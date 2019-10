Talous

Fiskars varoittaa liikevaihdon supistumisesta ja kauppasodan vaikutuksista

Fiskars ilmoittaa heikentävänsä arviotaan vertailukelpoisen liikevaihdon kehittymisestä tänä vuonna.Uuden arvion mukaan yhtiön liikevaihto on pienempi kuin viime vuonna. Aikaisemmin Fiskars arvioi liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin viime vuonna.Yhtiön liikevaihto työkaluja valmistavassa yksikössä ei ole kehittynyt Yhdysvalloissa odotusten mukaan heinä–syykuussa. Lisäksi kastelutuotteiden myynti ei ole parantanut heikon alkuvuoden jälkeen ja monitoimityökalujen myynti on supistunut.Fiskarsin osake halpeni kaksi prosenttia pian sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti liikevaihdon kehittyvän arvioitua heikommin.arvioi edelleen, että Britannia eroaminen Euroopan unionista ja Yhdysvaltojen mahdolliset tullimaksujen korotukset haittaavat sen liiketoimintaa.”Toimintaympäristön muutoksessa on edelleen merkittäviä riskejä, esimerkiksi Brexit ja mahdolliset uudet korotukset USA:n tullitariffeihin. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen”, Fiskars toteaa tiedotteessaan.Fiskars julkaisee heinä–syyskuun osavuosikatsauksensa 31. lokakuuta.